أول ظهور للسفير الإيراني في بيروت بعد إصابته بانفجارات أجهزة البيجر (صورة)

وخلال الاجتماع ناقش الجانبان الإجراءات المستقبلية التي يجب اتخاذها في إطار التطورات الحالية في لبنان.

وأكد عراقجي "ضرورة اتخاذ تدابير فاعلة واستمرار الضغط السياسي والدبلوماسي على المستوى الدولي لوقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد لبنان"، مشددا على "أهمية تحرك المجتمع الدولي للحد من هذه الانتهاكات فورا".

كما قدم توجيهاته وتعليماته اللازمة للسفير أماني بشأن الخطوات القادمة، موضحا الأولويات الدبلوماسية التي ينبغي اتباعها في المرحلة المقبلة لضمان حماية لبنان ودعمه في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.



وكان السفير الإيراني قد أصيب في تفجيرات الـ"بيجر" في بيروت، ونقل على إثره إلى طهران لتلقي العلاج، وهو الآن بصحة جيدة استعدادا للعودة إلى مهامه في لبنان.