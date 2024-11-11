الأمم المتحدة تعلن عدد القتلى بين موظفي المنظات الإنسانية في غزة منذ الـ7 من أكتوبر

غزة/سما/

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية في تقرير رسمي، بمقتل ما لا يقل عن 322 من موظفي المنظمات الإنسانية في قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.



وأكد المكتب في تقريره أن الظروف الملائمة لإيصال كميات كافية من المساعدات الإنسانية إلى غزة لا تزال غائبة ومعدومة.

وشدد التقرير على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتحديدا المواد الغذائية والملابس والوقود، وكذلك الإمدادات اللازمة لتشغيل مراكز الإيواء المؤقتة، وذلك مع اقتراب فصل الشتاء.

هذا وأعلنت الأمم المتحدة أن 85% من محاولاتها لتنسيق قوافل المساعدات والزيارات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة تم رفضها أو عرقلتها من قبل السلطات الإسرائيلية الشهر الماضي.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أنه قدم 98 طلبا إلى السلطات الإسرائيلية للحصول على تصريح للعبور عبر نقطة التفتيش على طول وادي غزة، لكن تم السماح بمرور 15 فقط منها، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

ويأتي ذلك في وقت تشتد فيه المجاعة غير المعلنة في شمال غزة مع مرور أكثر من 50 يوما على منع القوات الإسرائيلية إدخال أي مساعدات أو بضائع لمئات آلاف السكان المحاصرين هناك، الذين يتعرضون بحسب الوكالات الأممية لأعنف حملة إبادة جماعية للقضاء عليهم بالقتل والتهجير القسري.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لـ"منع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة".