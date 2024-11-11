الدبابات الاسرائيلية تتراجع من بيت حانون بعد اجبار مئات السكان على النزوح وغارات متجددة برفح وغزة

القدس المحتلة / سما/

تراجعت الدبابات بعد تقدمها لساعات في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

واجبر جنود الاحتلال مئات النازحين في ثلاثة مدارس على مغادرة البلدة تحت وقف إطلاق النار والقذائف.

وقصف جيش الاحتلال ثلاثة منازل لعائلة شبات والكفارنة وعودة ما ادى لاستشهاد ٢٠ مواطنا على الاقل جزء منهم لا زالوا تحت الأنقاض.

ومن بين الشهداء اربعة أشقاء من عائلة الكفارنة و١١ من عائلة الدكتور جمال شبات إضافة إلى الدكتورة: ديما عاشور عاشور وزوجها وأبنائها بقصف إسرائيلي على بيت حانون.

وفي جباليا استشهد الأطفال الأشقاء محمود وأحمد ونسرين عفانة بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً قرب عيادة الفاخورة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وارتقى شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع

كما استشهد مواطن وأكثر من 20 إصابة بعد إلقاء قنابل من مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" في منطقة أبو اسكندر شمالي مدينة غزة.

وارتقى شهيدان واصابات بعضها خطير بقصف منزل في شارع المغربي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وفي دير البلح استشهد ظهر اليوم ستة مواطنين في قصف استهدفهم غرب المخيم وسط قطاع غزة.

وفي رفح ارتفع عدد الشهداء اثر قصف دراجة نارية إلى ١١ شهيدا وعدد من الجرحى.