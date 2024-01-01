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الاحتلال يزعم اعتقال المشتبه بهما في عملية الدهس قرب بيت لحم

الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزعم اعتقال المشتبه بهما في عملية الدهس قرب بيت لحم



القدس المحتلة / سما/

 اعتقل جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، المشتبه بهما في عملية الدهس أمس التي أسفرت عن اصابة 4 جنود قرب بلدة الخضر في بيت لحم.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الجنود طاردوا المنفذ عقب العملية بتوجيه من المخابرات والشاباك، مشيرا الى أن المطاردة أنهت المشتبه بهما بتسليم أنفسهما.

وكان قال جيش الاحتلال مساء الإثنين، إن قواته تلاحق مركبة فلسطينية في منطقة بيت لحم في الضفة، مدعيا أنها "اخترقت حاجزا عسكريا ونفذت عملية دهس" قرب بلدة الخضر غرب بيت لحم.

وأكد الجيش أن المركبة انسحبت من المكان، وقال إنه "قوات كبيرة تقوم بملاحقتها وتمشيط المنطقة".

وتشير معلومات أولية الى أن الشاب سلم نفسه وأنه حادث سير وليس عملية.

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