مجلس الأمن الدولي يناقش حصار وتجويع 75 ألف فلسطيني شمال قطاع غزة

القدس المحتلة / سما/

يعقد مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء، جلسة طارئة لمناقشة المجاعة في شمال قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار إسرائيلي مطبق للشهر الثاني على التوالي.

وتأتي هذه الجلسة بناءً على طلب كل من: الجزائر، وغيانا، وسلوفينيا، وسويسرا، وعقب تقرير لجنة مراجعة المجاعة الدولية التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، الذي حذر من مجاعة وشيكة بشمال غزة.

وأصدرت لجنة مراجعة المجاعة الدولية الجمعة الماضية، إنذارا أعربت فيه عن قلقها إزاء "الاحتمال الوشيك والكبير لحدوث المجاعة، بسبب الوضع المتدهور بسرعة بقطاع غزة، وخاصة شمال القطاع.

يأتي ذلك، فيما قالت منظمات إنسانية، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 75 ألف شخص محاصرون شمال قطاع غزة، ويواجهون نقصًا حادا في الإمدادات الأساسية.