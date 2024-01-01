3" منظمات عربية وإسلامية وإفريقية توقع على آلية تنسيق لدعم فلسطين

الرياض / وكالات /

وقعت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي على برنامج الآلية الثلاثية لتنسيق جهود المنظمات الثلاث في دعم القضية الفلسطينية.

وجاء التوقيع على وثيقة الآلية في العاصمة السعودية الرياض على هامش القمة العربية والإسلامية غير العادية التي انعقدت بحضور زعماء ومسؤولي الدول العربية والإسلامية.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في حسابها على منصة "إكس": بحضور وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وعدد من أصحاب المعالي ممثلي الدول العربية والإسلامية، وقّعت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي على وثيقة الآلية الثلاثية لتنسيق جهود المنظمات الثلاث في دعم القضية الفلسطينية، على هامش القمة العربية والإسلامية غير العادية".

وأضافت الخارجية: "تهدف هذه الآلية إلى تكثيف الجهود المشتركة بين المنظمات الثلاث وتعزيز العمل المشترك في كل ما يخص القضية الفلسطينية".

هذا وقد أدانت القمة بأشد العبارات ما يتكشف من "جرائم مروعة وصادمة يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة"، واعتبرتها تأتي "في سياق جريمة الإبادة الجماعية".

وشدد القرار الصادر عن القمة على رفض تهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها "جريمة حرب وخرقا فاضحا" للقانون الدولي سنتصدى له مجتمعين.