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وزير الجيش كاتس: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان

الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الجيش كاتس: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان



القدس المحتلة/سما/

قال وزير جيش الاحتلال الجديد يسرائيل كاتس أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان وسنواصل ضرب حزب الله بكل قوة.

وكتب كاتس في حسابه على شبكة " إكس" أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان، ولن تكون هناك هدنة".

وبحسب قوله، "في اجتماعي أمس مع منتدى وزارة الدفاع، شددت على سياسة إسرائيل". إن التحذير والنشاط القوي ضد حزب الله والقضاء على نصر الله يشكلان صورة للانتصار، ونحن بحاجة إلى مواصلة الهجوم لأي ترتيب لا يضمن حقوقنا ومنع الإرهاب بالقوة، وتحقيق الأهداف، نزع سلاح حزب الله وانسحابه إلى ما وراء نهر الليطاني وإعادة سكان الشمال سالمين إلى منازلهم”.

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