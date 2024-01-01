مصادر عبرية: 4 اصابات جراء عملية دهس قرب بلدة الخضر

بيت لحم/ سما/

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، إن قواته لاحقت مركبة فلسطينية في منطقة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، مدعيا أنها "اخترقت حاجزا عسكريا ونفذت عملية دهس" قرب بلدة الخضر غرب بيت لحم.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن المركبة انسحبت من المكان، وقال إنه "قوات كبيرة تقوم بملاحقتها وتمشيط المنطقة"؛ فيما أفاد تقارير إسرائيلية بأن الدهس أسفر عن إصابة 4 إسرائيليين يرجح أنهم جنود.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن جيش الاحتلال نصب حاجزا عسكريا قرب بلدة الخضر في إطار "نشاط ميداني"، وذكرت أن مركبة فلسطينية اخترقت الحاجز وأصابت 4 أشخاص قبل انسحابها من المكان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الدهس أسفر عن إصابة جنديين أحدهما بالرأس وحالته متوسطة الخطورة، والآخر بالأطراف وحالته طفيفة، وأشارت إلى "شبهات" بأن الحديث عن "عملية دهس".

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة وأغلقت بعض الطرقات ونصبت حواجز عسكرية.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا على بيت لحم بعد الاعلان عن عملية دهس لجنود في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقال شهود عيان لمراسل معا، ان قوات الاحتلال تستهدف منازل المواطنين في بلدة الخضر، وتقوم بإطلاق النار على اي سيارة تتحرك في البلدة، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الخضر والدوحة في بيت لحم، وقامت بإغلاق الحواجز العسكرية.

وكان الإسعاف الإسرائيلي قد أعلن عن إصابة جنديين بالأطراف والرأس بعد دهسهم من مركبة فلسطينية في بلدة الخضر.