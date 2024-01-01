403 يوما للعدوان: شهداء بالعشرات بالنصيرات وخان يونس وقصف مكثف على مدينة غزة

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٠٣ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتقى خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية خمسة وأربعين شهيدا على الاقل واصيب العشرات في سلسلة من الغارات الجوية والمدفعية.

وحاصر الاحتلال مراكز الإيواء التي تؤوي آلاف النازحين في بيت حانون شمال القطاع وأطلق النيران والقذائف نحوها.

واجبر الاحتلال النازحين على الخروج تحت زخات الرصاص وتهديد السلاح من مراكز الإيواء و البيوت المجاورة في بيت حانون باتجاه شارع صلاح الدين.

وقصف جيش الاحتلال منزل عائلة الدكتور جمال شبات ببيت حانون وهناك عدد من الشهداء والجرحى.

وفي غزة ارتقى ثلاثة شهداء واصابات في استهداف الطيران الحربي الاسرائيلي لشقة سكنية تعود لعائلة العمصي في عمارة اليرموك بشارع الجلاء.

واستشهد شاب متأثرًا بإصابته الحرجة جرّاء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في سوق عمر المختار بالقرب من مسجد كاتب ولاية بمدينة غزة ليرتفع عدد الشهداء إلى ثلاثة فيما استشهد الرابع في قصف قرب مجمع الشفاء الطبي.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على حي الزيتون وتل إلهوا بمدينة غزة.

وسط قطاع غزة

واستشهد اثنين من المواطنين في قصف منزل بحي الرحمة في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وكان مشفى العودة اعلن انه استقبل خلال ال٢٤ ساعة الماضية ٢٠ شهيدا وثلاثين مصابا في سلسلة غارات دامية على مخيم النصيرات.

جنوب القطاع

وارتكب الاحتلال مجزرة دامية بمواصي خان يونس عندما قصف خيمة تؤوي نازحين ويعمل صاحبها بتقديم خدمة الإنترنت ما اسفر عن استشهاد ١١ مواطنا بينهم طفلان وعدد كبير من المصابين.

ونقل الشهداء إلى المشفى الكويتي وناصر بخان يونس.