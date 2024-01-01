"إسرائيل" تحت نيران أكبر هجوم صاروخي لحزب الله خلف دمارا وهلعا بين الإسرائيليين

القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل إعلام عبرية إن "حزب الله" أطلق ما يقرب من 230 صاروخا اليوم الاثنين، على أهداف داخل إسرائيل، في أكبر هجوم استهدف مناطق الوسط والجليل، سيما في الكريوت.



ورصد جنود إسرائيليون إطلاقات صاروخية نفذها مقاتلو "حزب الله" من منطقة السياج الحدودي في جنوب لبنان، وهي مناطق أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على مقاتلي وقدرات "حزب الله" فيها.



وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن حزب الله أطلق اليوم صواريخ من منطقة حدودية باتجاه مدينة كرمئيل، وقد شوهدت أماكن إطلاق الصواريخ من الجانب الإسرائيلي نظرا لقربها الشديد من الحدود.

وتعرضت مناطق حيفا و شفاعمرو وعكا والكريوت ومناطق أخرى في الجليل، لقصف عنيف من حزب الله.

وأفادت صحيفة معاريف بأن "حزب الله" أطلق "أعنف وابل من الصواريخ باتجاه الشمال حيث تم إطلاق 80 صاروخا خلال دقائق".

وتركز الهجوم على منطقة الكريوت شمال شرق حيفا، حيث أظهرت اللقطات دمارا كبيرا في المباني واحتراق سيارات، وسط حالة من الهلع بين الإسرائيليين.

وسجل الإسعاف الإسرائيلي إصابة عدد من المستوطنين جراء تلك الرشقات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنه تم تسجيل العديد من الإصابات في مناطق مختلفة في الشمال، وتم تسجيل 8 مواقع سقوط قذائف على الأقل. وسقط صاروخ بالقرب من محطة للحافلات في كريات، واشتعلت النيران في السيارات نتيجة السقوط والشظايا.

وقالت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية إن "هناك في الوقت الحالي عدة حوادث في كريوت"، مشيرة إلى اندلاع حريق في كريات في أعقاب إصابة مباشرة لمبنى ومركبات في الموقع.

وقبل ذلك بحوالي 3 ساعات، أفادت نجمة داود الحمراء أن 3 أشخاص أصيبوا بشظايا في قصف على منطقة كرمائيل، شمل 50 صاروخا.

وقال رئيس بلدية حيفا، يونا ياهاف أن المدينة تعرضت "لأكبر إطلاق صواريخ في منذ بداية الحرب.. هذا يضر بالاقتصاد بشدة، أنت لا ترى الناس في الساحات .. والشركات تغلق أبوابها.. هل يجب مواصلة الضغط العسكري؟.. أرى أننا بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق تشارك فيه القوى العظمى".

واكد مسؤول سابق في "الشاباك" أن الرشقات الصاروخية على منطقة حيفا والمحيط هي رشقات كثيفة وعدوانية جدا.