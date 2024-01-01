  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"إسرائيل" تحت نيران أكبر هجوم صاروخي لحزب الله خلف دمارا وهلعا بين الإسرائيليين

الإثنين 11 نوفمبر 2024 11:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تحت نيران أكبر هجوم صاروخي لحزب الله خلف دمارا وهلعا بين الإسرائيليين



القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل إعلام عبرية إن "حزب الله" أطلق ما يقرب من 230 صاروخا اليوم الاثنين، على أهداف داخل إسرائيل، في أكبر هجوم استهدف مناطق الوسط والجليل، سيما في الكريوت.


ورصد جنود إسرائيليون إطلاقات صاروخية نفذها مقاتلو "حزب الله" من منطقة السياج الحدودي في جنوب لبنان، وهي مناطق أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على مقاتلي وقدرات "حزب الله" فيها.   


وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن حزب الله أطلق اليوم صواريخ من منطقة حدودية باتجاه مدينة كرمئيل، وقد شوهدت أماكن إطلاق الصواريخ من الجانب الإسرائيلي نظرا لقربها الشديد من الحدود.

وتعرضت مناطق حيفا و شفاعمرو وعكا والكريوت ومناطق أخرى في الجليل، لقصف عنيف من حزب الله.

وأفادت صحيفة معاريف بأن "حزب الله" أطلق "أعنف وابل من الصواريخ باتجاه الشمال حيث تم إطلاق 80 صاروخا خلال دقائق".

وتركز الهجوم على منطقة الكريوت شمال شرق حيفا، حيث أظهرت اللقطات دمارا كبيرا في المباني واحتراق سيارات، وسط حالة من الهلع بين الإسرائيليين.

وسجل الإسعاف الإسرائيلي إصابة عدد من المستوطنين جراء تلك الرشقات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنه تم تسجيل العديد من الإصابات في مناطق مختلفة في الشمال، وتم تسجيل 8 مواقع سقوط قذائف على الأقل. وسقط صاروخ بالقرب من محطة للحافلات في كريات، واشتعلت النيران في السيارات نتيجة السقوط والشظايا. 

وقالت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية إن "هناك في الوقت الحالي عدة حوادث في كريوت"، مشيرة إلى اندلاع حريق في كريات في أعقاب إصابة مباشرة لمبنى ومركبات في الموقع.

وقبل ذلك بحوالي 3 ساعات، أفادت نجمة داود الحمراء أن 3 أشخاص أصيبوا بشظايا في قصف على منطقة كرمائيل، شمل 50 صاروخا. 

وقال رئيس بلدية حيفا، يونا ياهاف أن المدينة تعرضت "لأكبر إطلاق صواريخ في منذ بداية الحرب.. هذا يضر بالاقتصاد بشدة، أنت لا ترى الناس في الساحات .. والشركات تغلق أبوابها.. هل يجب مواصلة الضغط العسكري؟.. أرى أننا بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق تشارك فيه القوى العظمى".

واكد مسؤول سابق في "الشاباك" أن الرشقات الصاروخية على منطقة حيفا والمحيط هي رشقات كثيفة وعدوانية جدا.

الأكثر قراءة اليوم

القاهرة: لقاء بين وفد من فتح وتيار الاصلاح برعاية المخابرات المصرية

صحيفة لبنانية : مصر وقطر اتفقتا على تهديد حماس بالطرد من الدوحة

نيويورك تايمز: الرئيس عباس يستعين بصهر ترامب في محاولة لتصحيح مسار العلاقة

المالية الفلسيطينية : رواتب الموظفين اليوم الإثنين بنسبة لا تقل عن 70%

دبلوماسيٌّ غربيٌّ : قرار قطر بإبعاد قادة حماس لم يُتخَّذ بناءً على طلب بايدن..

جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد عمليات سرايا القدس "محمد أبو سخيل" في غزة

“أنصار الله” تستهدف قاعدة “ناحال سوريك” العسكرية الإسرائيلية شرقي يافا بصاروخ “فلسطين 2” الباليستي..

الأخبار الرئيسية

67324f764c59b77771551fd8

تقرير: هجمات "حزب الله" على "إسرائيل" تضاعفت 4 مرات في أكتوبر

الجيش الإسرائيلي يقلص مدة خدمة الاحتياط في ظل تراجع أعداد المتجندين

67323f804c59b775931b10b8

جدعون ساعر يرد على تأييد إقامة دولة فلسطينية "بكلمة واحدة"

379f9b9a-75f7-4823-b20a-5e32ce53e1d2

كاتس: منشآت إيران النووية مهدّدة ولا هدنة مع حزب الله

مقتل 5 جنود إسرائيليين بهجومين في جباليا شمال غزة والجيش يعترف بمصرع قائد وحدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية