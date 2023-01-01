  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يقلص مدة خدمة الاحتياط في ظل تراجع أعداد المتجندين

الإثنين 11 نوفمبر 2024 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يقلص مدة خدمة الاحتياط في ظل تراجع أعداد المتجندين



القدس المحتلة/سما/

قرر الجيش الإسرائيلي تقليص مدة الخدمة لجنود الاحتياط من 20 أسبوعًا في المتوسط إلى 9 أسابيع لكل جندي، وذلك في إطار إعادة هيكلة جدول الخدمة العسكرية للعام 2025، في ظل تراجع أعداد المتجندين في خدمة الاحتياط إثر استنزاف الوحدات القتالية في الحرب المتواصلة منذ أكثر من 400 يوم.

وتم اتخاذ هذا القرار بعد دراسة الجدول الزمني للخدمة العسكرية في وحدة العمليات. كما تقرر أن تتم الخدمة الاحتياطية في فترة واحدة بدلاً من تقسيمها لتخفيف الأعباء على جنود احتياطيين.

وعلى خلفية مساعي الحكومة لسن قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم أن الجيش الإسرائيلي سجل انخفاضًا غير اعتيادي في عدد المجندين للخدمة الاحتياطية.

ويشمل هذا التراجع في الالتحاق بخدمة الاحتياط مقاتلي الوحدات القتالية التي تشارك في الحرب على غزة والعدوان المتصاعد على لبنان، بحسب ما أفادت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني (واينت).

وذكرت الصحيفة أنه في الأشهر الأولى من الحرب التي بدأت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كان معدل الالتزام يفوق 100%، إلا أن البيانات الأخيرة أظهرت تراجعًا إلى مستويات تتراوح بين 75% و85%.

وقد وصل تأثير إرهاق جنود الاحتياط اليوم إلى الكنيست، حيث عقدت لجنة خاصة لدعم وتطوير النقب والجليل جلسة طارئة لمناقشة أزمة جنود الاحتياط بعد أكثر من 400 يوم من الحرب على غزة.

وخلال الجلسة قال جندي احتياط: "تم استدعاء كتيبتي في نهاية كانون الأول/ سبتمبر وكان من المفترض أن يكون الأمر مؤقتًا، لكن بعد يومين من استدعائنا تم تمديده إلى أجل غير مسمى".

وأضاف: "كنا نتوقع أن نعود بعد أسبوعين، لكننا ما زلنا في الخدمة بلا نهاية، تمامًا كما حدث في الجولات السابقة. هذه الحالة تزيد من فقدان الثقة. كنا نعلم أن خدمتنا ستكون محدودة، ولكن بسبب الوضع الحالي في الميدان، نحن وعائلاتنا نخسر تدريجيًا".

الأكثر قراءة اليوم

القاهرة: لقاء بين وفد من فتح وتيار الاصلاح برعاية المخابرات المصرية

صحيفة لبنانية : مصر وقطر اتفقتا على تهديد حماس بالطرد من الدوحة

نيويورك تايمز: الرئيس عباس يستعين بصهر ترامب في محاولة لتصحيح مسار العلاقة

المالية الفلسيطينية : رواتب الموظفين اليوم الإثنين بنسبة لا تقل عن 70%

دبلوماسيٌّ غربيٌّ : قرار قطر بإبعاد قادة حماس لم يُتخَّذ بناءً على طلب بايدن..

جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد عمليات سرايا القدس "محمد أبو سخيل" في غزة

“أنصار الله” تستهدف قاعدة “ناحال سوريك” العسكرية الإسرائيلية شرقي يافا بصاروخ “فلسطين 2” الباليستي..

الأخبار الرئيسية

67323f804c59b775931b10b8

جدعون ساعر يرد على تأييد إقامة دولة فلسطينية "بكلمة واحدة"

379f9b9a-75f7-4823-b20a-5e32ce53e1d2

كاتس: منشآت إيران النووية مهدّدة ولا هدنة مع حزب الله

مقتل 5 جنود إسرائيليين بهجومين في جباليا شمال غزة والجيش يعترف بمصرع قائد وحدة

الرئاسة الفلسطينية ردا على تصريحات سموتريتش: 2025 سيكون "عام قيام الدولة"

20241111062326

واشنطن تقترح إدارة دولية لغزة بمشاركة محدودة للسلطة الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية