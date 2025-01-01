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قلق في "إسرائيل" من تحرك إيران ضد الكيان قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض

الإثنين 11 نوفمبر 2024 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلق في "إسرائيل" من تحرك إيران ضد الكيان قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض



القدس المحتلة/سما/

يخشى مسؤولون دفاعيون إسرائيليون، أن تتحرك إيران ضد إسرائيل قبل عودة الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب إلى البيت الأبيض، وفق ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست".


وحسب "جيروزاليم بوست"، فقد أثيرت مخاوف داخل المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية من أن تحاول إيران استغلال الفترة التي تسبق عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى منصبه للعمل ضد إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن أجهزة الاستخبارات بدأت في تكثيف تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقييمات الوضع مع الجيش الأمريكي لمنع التغاضي عن التطورات الحرجة.

كما أكد المسؤولون، وفق "جيروزاليم بوست"، أن القيادة السياسية في إسرائيل يجب أن تفهم سياسة ترامب المقترحة تجاه إيران لتشكيل استراتيجيتها العسكرية والدبلوماسية الخاصة.

ويعتقد كثيرون داخل مجتمع الدفاع أن الجهود الدبلوماسية للحد من طموحات إيران النووية "قد استنفدت طاقتها"، حسب الصحيفة.

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