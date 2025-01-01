جدعون ساعر يرد على تأييد إقامة دولة فلسطينية "بكلمة واحدة"

القدس المحتلة/سما/

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد جدعون ساعر في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام الأجنبية، أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية.



وردا على سؤال عما إذا كان يؤيد إقامة دولة فلسطينية، أجاب جدعون ساعر: "بكلمة واحدة: لا".

وقال ساعر: "الجميع يفهم اليوم أن الخطوتين الضخمتين اللتين اتخذتهما إسرائيل في الماضي، اتفاقات أوسلو في التسعينيات والانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة بعد عقد من الزمان، ليس فقط لم تجلب السلام، بل أدت إلى تدهور أمننا"، مردفا: "إن إنشاء دولة فلسطينية اليوم هو بمثابة إنشاء دولة حماس"، على حد وصفه.

من جهتها، أكدت الجامعة العربية أنها لا تتنازل عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة في قلب الشرق الأوسط.

كما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة له خلال القمة العربية الإسلامية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، ودعم التحالف الدولي لتجسيد دولة فلسطين.