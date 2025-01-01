  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشعب الفلسطيني "خُدع" في كل مرة يترك السلاح.. هذا ما قاله عرفات خلال الثورة (شاهد)

الإثنين 11 نوفمبر 2024 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعب الفلسطيني "خُدع" في كل مرة يترك السلاح.. هذا ما قاله عرفات خلال الثورة (شاهد)



غزة/سما/

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا قديما لرئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، يتحدث فيه عن أهمية تمسك الشعب الفلسطيني بسلاحه، وأنه طالما خُدع وخُذل عندما يتخلى عنه.

وقال عرفات في المقطع الذي يعود لما قبل تأسيس السلطة الفلسطينية إن الثورة الفلسطينية عام 1965 كانت بمثابة تمرد على عقلية الاستسلام في المنطقة العربية.

ويقصد عرفات بذلك الثورة الفلسطينية المعاصرة التي أطلقتها حركة فتح بتاريخ 1 كانون الثاني/ يناير 1965، وانضمت لها باقي التنظيمات والفصائل الفلسطينية.

وتساءل عرفات في المقطع: "يعني ليش يستسلم شعبنا؟ يعني شعبنا العربي من دون شعوب الأرض مكتوب عليهم يستسلم؟ ليش يستسلم؟ شعب مفروض فيهم يدفع التضحية.. شعب ما استسلم للصليبيين وللتتار وليش يستسلم للصهيونية؟".

وأضاف: "شعبنا حمل السلاح أكثر من مرة في سنة 1939 حمل السلاح وخدع بمعسول الكلام فترك البندقية فانهزم، شعبنا الفلسطيني حمل السلاح في 1948 وخدع وترك السلاح فانهزم، هذه المرة (ثورة 1965) هي المرة الأخيرة والشعب لن يترك السلاح".

ويأتي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 ليمر على رحيل عرفات 20 عاما، بعدما قضى في مستشفى "بيرسي" قرب العاصمة الفرنسية باريس عن 75 عاما.
 


جاءت وفاة الزعيم الفلسطيني إثر تدهور سريع في حالته الصحية، في ظل حصاره لعدة أشهر من جانب جيش الاحتلال في مقر الرئاسة (المقاطعة) بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

 
ويتهم الفلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي بقتل عرفات بواسطة "السُم"، وشكلت القيادة لجنة تحقيق رسمية في ملابسات وفاته، لكنها لم تعلن حتى الآن نتائج واضحة رغم تصريحات رئيسها توفيق الطيراوي في أكثر من مناسبة، أن "بيانات وقرائن تشير إلى أن إسرائيل تقف خلف اغتياله".

ودُفن الزعيم الفلسطيني، في مقر المقاطعة (الرئاسة الفلسطينية) برام الله، بعد أن رفضت "إسرائيل" أن يُدفن في مسقط رأسه القدس كما كانت رغبته قبل وفاته.

فلسطيالمقاومة

الأكثر قراءة اليوم

القاهرة: لقاء بين وفد من فتح وتيار الاصلاح برعاية المخابرات المصرية

صحيفة لبنانية : مصر وقطر اتفقتا على تهديد حماس بالطرد من الدوحة

نيويورك تايمز: الرئيس عباس يستعين بصهر ترامب في محاولة لتصحيح مسار العلاقة

المالية الفلسيطينية : رواتب الموظفين اليوم الإثنين بنسبة لا تقل عن 70%

دبلوماسيٌّ غربيٌّ : قرار قطر بإبعاد قادة حماس لم يُتخَّذ بناءً على طلب بايدن..

جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد عمليات سرايا القدس "محمد أبو سخيل" في غزة

“أنصار الله” تستهدف قاعدة “ناحال سوريك” العسكرية الإسرائيلية شرقي يافا بصاروخ “فلسطين 2” الباليستي..

الأخبار الرئيسية

67323f804c59b775931b10b8

جدعون ساعر يرد على تأييد إقامة دولة فلسطينية "بكلمة واحدة"

379f9b9a-75f7-4823-b20a-5e32ce53e1d2

كاتس: منشآت إيران النووية مهدّدة ولا هدنة مع حزب الله

مقتل 5 جنود إسرائيليين بهجومين في جباليا شمال غزة والجيش يعترف بمصرع قائد وحدة

الرئاسة الفلسطينية ردا على تصريحات سموتريتش: 2025 سيكون "عام قيام الدولة"

20241111062326

واشنطن تقترح إدارة دولية لغزة بمشاركة محدودة للسلطة الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية