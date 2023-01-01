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استشهاد وإصابة 28 شخصا بغارة إسرائيلية على بلدة في عكار شمال لبنان (فيديو)

الإثنين 11 نوفمبر 2024 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد وإصابة 28 شخصا بغارة إسرائيلية على بلدة في عكار شمال لبنان (فيديو)



بيروت/سما/

استُشهد وأصيب 28 شخصا على الأقل، الاثنين، بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة “عين يعقوب” بقضاء عكار شمال لبنان.

وأفاد شهود عيان ومصادر طبية أن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى يقطنه عدد من النازحين في بلدة عين يعقوب شمال لبنان، ما أدى لمقتل وإصابة 28 شخصاً على الأقل.

ووفقاً للمصادر ذاتها فإن عدداً من المفقودين ما زال تحت الأنقاض بينما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان وبدأت أعمال الإغاثة.

وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أفادت في خبر مقتضب بأن الحصيلة الأولية غير الرسمية للغارة على منزل في بلدة عين يعقوب بلغت 28 بين شهيد وجريح.

وأضافت أنه من بين الضحايا سوريين ولبنانيون نازحون وأهالي من البلدة.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، اليوم الإثنين، إن حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى يوم أمس الأحد ارتفعت إلى 3243 شهيدا و 14134 جريحا.

وأعلن المركز في تقريره اليومي، أن حصيلة يوم أمس فقط بلغت 54 شهيدا و56 جريحا.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين “منذ بدء العدوان 191 شهيدا و308 جريحا، وبلغ عدد الآليات المستهدفة 244 آلية، وتم تسجيل 65 اعتداء على المستشفيات، و88 اعتداء على مراكز طبية وإسعافية، و217 اعتداء على الجمعيات الإسعافية” بحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة.

يذكر أن الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي بدأت منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي بشن سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان. وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية برية مركزة في جنوب لبنان.

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