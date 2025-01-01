الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارات إخلاء جديدة لسكان بلدات في جنوب لبنان

القدس المحتلة/سما/

أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إنذارات جديدة لسكان عدة بلدات في جنوب لبنان مطالبا إياهم بإخلاء منازلهم والتوجه إلى شمال نهر الأوّلي "دون أي تأخير".



وقال الجيش الإسرائيلي: بيان عاجل إلى سكان ⁧جنوب لبنان⁩ في القرى التالية: شيحين، جبين، طير حرفا، ابو شاش، شاما، مجدل زون، المنصوري، زبقين، الراشدية، البرغلية، قاسمية، البياضة، الناقورة، بنت جبيل، عيناتا، كونين، عيترون، الطيبة، رب الثلاثين، مركبة، بني حيان.. نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم".

وأضاف: "من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير"، محذرا من أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر".

وشدد على أنه "يحظر التوجه جنوبا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".