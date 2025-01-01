"حزب الله": استهدفنا قاعدة شراغا شمالي عكا ومنطقة الكريوت وقاعدة زوفولون شمالي حيفا بصليات صاروخية

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم، أنه استهدف قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا ومنطقة الكريوت وقاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمالي مدينة حيفا، بصليات صاروخية.
وصدرت عن "حزب الله" 3 بيانات متتالية جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه":
- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم الاثنين، قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة بصلية صاروخية".
- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم الاثنين ، منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية".
- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم الاثنين، قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية".