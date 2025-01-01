"حزب الله": استهدفنا قاعدة شراغا شمالي عكا ومنطقة الكريوت وقاعدة زوفولون شمالي حيفا بصليات صاروخية

بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم، أنه استهدف قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا ومنطقة الكريوت وقاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمالي مدينة حيفا، بصليات صاروخية.



وصدرت عن "حزب الله" 3 بيانات متتالية جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه":

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم الاثنين، قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة بصلية صاروخية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم الاثنين ، منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم الاثنين، قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية".