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أردوغان: "إسرائيل" تهدف لإلغاء حل الدولتين وتدمير الوجود الفلسطيني

الإثنين 11 نوفمبر 2024 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: "إسرائيل" تهدف لإلغاء حل الدولتين وتدمير الوجود الفلسطيني



أنقرة/سما/

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجوب التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات لقطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تهدف لإلغاء حل الدولتين وتدمير الوجود الفلسطيني.


وقال الرئيس التركي في كلمته خلال خلال القمة العربية الإسلامية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض: "يجب العمل على عزل إسرائيل دوليا حتى تنهي عدوانها".


وأرجع أردوغان الحالة الصعبة التي آلت إليها الأوضاع في غزة إلى عجز الدول الإسلامية، على عكس دول غربية تقدم إلى إسرائيل سائر أنواع الدعم. مذكرا بـ"استشهاد 50 ألف فلسطيني حتى الآن، 70% منهم أطفال ونساء، في مجازر إسرائيل بغزة وبقية الأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "بينما تقدم حفنة من الدول الغربية كل أنواع الدعم لإسرائيل تعجز الدول الإسلامية عن إبداء رد فعل ما أدى إلى وصول الوضع في غزة لهذا المستوى".

وأكد الرئيس التركي استعداد بلاده لتنفيذ كل المقترحات الملموسة والواقعية "التي من شأنها أن تجعل حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو تشعر بأن احتلال الأراضي الفلسطينية له تكلفة".

وتابع: "علينا تشجيع أكبر عدد ممكن من الدول للانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية".

كما تحدث عن إرسال تركيا أكثر من 84 ألف طن من المساعدات إلى غزة حتى الآن، معربا عن استعدادها لإرسال المزيد عندما تزول العوائق، وأوضح أن "إسرائيل لا تطيق حتى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتترك المساعدات المرسلة تنتظر في مصر منذ أشهر".

وفي سياق متصل، أكد أردوغان عمل الحكومة الإسرائيلية على تصعيد التوتر العسكري ضد إيران.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين وصل عدد من رؤساء الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية ومرافقوهم إلى العاصمة السعودية الرياض لبحث "استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع بالمنطقة".

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