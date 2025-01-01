"إسرائيل" تحذر رعاياها: جماعات موالية للفلسطينيين تخطط لإيذائكم في أوروبا

القدس المحتلة/سما/

أطلقت الحكومة الإسرائيلية تحذيرا للإسرائيليين من جماعات "موالية لفلسطين" تخطط لإيذائهم أثناء الفعاليات الرياضية والثقافية في المملكة المتحدة والدول الأوروبية.



وجاء في بيان على موقع الحكومة الإسرائيلية أن "إسرائيل تلقت معلومات استخباراتية تفيد بأن جماعات مؤيدة للفلسطينيين في الخارج تعتزم إيذاء الإسرائيليين في هولندا والمملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا وغيرها".



وشمل التحذير الإسرائيلي لمواطنيه الأحداث الرياضية والثقافية في المملكة المتحدة والدول الأوروبية الأخرى.

هذا وتشمل الأحداث الثقافية القادمة في المملكة المتحدة خلال هذا الأسبوع "مهرجان الأفلام اليهودية السنوي"، الذي يقام بين 10 و17 نوفمبر الجاري.

وجاءت هذه التحذيرات الرسمية في إسرائيل بعد الاشتباكات التي اندلعت قبل أيام قليلة في العاصمة الهولندية أمستردام بين مشجعين لفريق كرة قدم إسرائيلي يخوض مباراة هناك وبين مؤيدين لفلسطين تعرضوا لاستفزاز المشجعين الذين دنسوا العلم الفلسطيني وهتفوا بأناشيد تؤيد قتل الأطفال والحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي أعقاب ذلك، قررت إسرائيل إرسال طائرات إلى هولندا لإعادة المشجعين إلى بلادهم. إضافة إلى زيارات مسؤولين إسرائيليين بشكل فوري إلى امستردام لمناقشة القضية مع نظرائهم في هولندا.