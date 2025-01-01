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"فتح": شعبنا سيدافع عن أرضه وسيادته وسيحبط أيّة محاولات لتصفية مشروعه الوطنيّ

الإثنين 11 نوفمبر 2024 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح": شعبنا سيدافع عن أرضه وسيادته وسيحبط أيّة محاولات لتصفية مشروعه الوطنيّ



رام الله/سما/

 أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) أنّ الدولة الفلسطينيّة المستقلّة ذات السّيادة وعاصمتها القدس حتميّةٌ تاريخيّةٌ ونتيجةٌ لتضحيات شعبنا الجسام منذ أن جثم المشروع الصهيونيّ الاستعماريّ على أرضه، مضيفةً أنّ تصريحات وزير مالية الاحتلال الفاشيّ بتسئليل سموتريتش تؤكّد بما لا يدع مجالًا للشك مآرب الاحتلال في فرض مخططي التهجير والضّم، والتي تسعى إلى فرضهما من خلال حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا في قطاع غزّة والضّفة الغربيّة.

وأضافت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الاثنين، أنّ هذه التصريحات لن تغيّر من الحقائق التاريخيّة التي تؤكّد حقّ شعبنا في إقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة بموجب قرارات الشرعيّة الدولية، مؤكّدةً أنّ السيادةَ الوطنيّةَ لدولة فلسطين على أراضيها لم تُمنح من الاحتلال؛ بل انتُزعت بنضال شعبنا وكفاحه منذ مئة عام، مردفةً أنّ مزاعم منظومة الاحتلال الواهية لن تطمس الحقوق التاريخيّة لشعبنا، وفي مقدمتها؛ حقّ تقرير المصير استنادًا إلى القرارات الدولية ذات الصّلة.

وبيّنت "فتح" أنّ شعبنا سيدافع عن أرضه وحقوقه وسيادته مهما كلّف ذلك من تضحيات، وسيُحبط أيّة محاولات لتصفية حقوقه التاريخيّة ومشروعه الوطنيّ التحرّريّ، داعيةً المجتمع الدولي إلى التدخّل الفوريّ والحاسم لوقف مخططات الاحتلال الإباديّة، والتي تعدُّ انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي ولكافّة المواثيق والقرارات والاتفاقات ذات العلاقة، موضحةً أنّ العام 2025 الذي يتحدّث عنه مجرم الحرب الفاشي (سموتريتش) سيكون عام تجسيد الدولة الفلسطينيّة، وإحقاق حقوق شعبنا الذي لن يقبل إلا بإنجاز مشروعه الوطنيّ.

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