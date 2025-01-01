مقتل 5 جنود إسرائيليين بهجومين في جباليا شمال غزة والجيش يعترف بمصرع قائد وحدة

القدس المحتلة/سما/

أكدت مصادر عبرية مقتل 5 جنود إسرائيليين بهجومين في جباليا شمال غزة، فيما اعترف الجيش رسميا بمصرع جندي واحد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مصرع الرائد (احتياط) إيتمار ليفين فريدمان، 34 عاما وهو قائد فريق في وحدة إيلات لوتار في لواء "أدوم".

وقال الجيش أنه قتل بصاروخ مضاد للدبابات في جباليا شمال قطاع غزة. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت أن "هذا ما سمح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بنشره".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن 11 جنديا إصيبوا يوم الاثنين في معارك غزة.

ويشن الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على شمال غزة، سيما جباليا وبيت لاهيا، ويقول محللون أن الهجوم يندرج في إطار خطة الجنرالات في الجيش الإسرائيلي لتهجير سكان شمال غزة إلى الجنوب.