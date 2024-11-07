  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لبنان يقدم شكوى جديدة ضد "إسرائيل" إلى مجلس الأمن

الإثنين 11 نوفمبر 2024 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان يقدم شكوى جديدة ضد "إسرائيل" إلى مجلس الأمن



بيروت/سما/

قدم لبنان اليوم الاثنين شكوى جديدة ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي ردا على "اعتداءاتها المتكررة على قوات "اليونيفيل"، وانتهاكها الإضافي للخط الأزرق".


وأشارت الشكوى التي قدمتها وزارة الخارجية إلى الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف سيارة مدنية في محيط حاجز "الأوّلي" التابع للجيش اللبناني عند مدخل مدينة صيدا بتاريخ 7/11/2024، وأدى الى جرح خمسة عناصر من قوات اليونيفيل كانوا متوجهين من المطار الى الجنوب لاستلام مهامهم بعيد وصولهم إلى لبنان، بالإضافة إلى جرح ثلاثة عناصر من الجيش ومقتل ثلاثة مدنيين.


وأوضحت أن هجوم "الأولي" تزامن مع إقدام حفارتين وجرافة تابعتين للجيش الإسرائيلي، في اليوم نفسه، على تدمير جزء من سياج هيكل خرساني في موقع تابع لليونيفيل في رأس الناقورة.

وأكدت أن هذه الاعتداءات الجديدة تعكس إمعان إسرائيل في استهداف قوات اليونيفيل ومواقعها، وهي تضاف الى أكثر من ثلاثين اعتداءً إسرائيليا على قوات حفظ السلام في لبنان خلال شهر تشرين الأول 2024 وحده.

وجدد لبنان مطالبة مجلس الأمن بإدانة هذه الاعتداءات، ومساءلة إسرائيل ومحاسبتها، واتخاذ إجراءات فعّالة لضمان حرمة مواقع اليونيفيل وسلامة عناصرها بشكل يمكـّنها من تنفيذ ولايتها بشكل كامل وفاعل، وضمان تنفيذ القرار 1701.

#لبنان #اسرائيل #مجلس الامن

الأكثر قراءة اليوم

القاهرة: لقاء بين وفد من فتح وتيار الاصلاح برعاية المخابرات المصرية

نتنياهو: حماس تتلقّى معلومات من غرفة مناقشة الفريق الإسرائيليّ المفاوض

صحيفة لبنانية : مصر وقطر اتفقتا على تهديد حماس بالطرد من الدوحة

"حماس" توجه دعوات لـ"قمة الرياض"

نيويورك تايمز: الرئيس عباس يستعين بصهر ترامب في محاولة لتصحيح مسار العلاقة

المالية الفلسيطينية : رواتب الموظفين اليوم الإثنين بنسبة لا تقل عن 70%

قرار عاجل من إسرائيل بشأن مباراة منتخبها أمام فرنسا الخميس المقبل

الأخبار الرئيسية

مقتل 5 جنود إسرائيليين بهجومين في جباليا شمال غزة والجيش يعترف بمصرع قائد وحدة

الرئاسة الفلسطينية ردا على تصريحات سموتريتش: 2025 سيكون "عام قيام الدولة"

20241111062326

واشنطن تقترح إدارة دولية لغزة بمشاركة محدودة للسلطة الفلسطينية

الرئيس عباس أمام قمة الرياض: المجتمع الدولي فشل بوقف العدوان على غزة ونعمل على وضع آليات لإدارة القطاع..

من أعنف الهجمات: حزب الله يُمطِر الجليل بأكثر من خمسين صاروخًا خلال نصف ساعة.. نتنياهو يتحصّن بقبوٍ خوفًا من مُسيّرات حزب الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية