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بعد إقالة جالانت .. استقالة مدير عام وزارة الجيش الإسرائيلية اللواء إيال زامير...

الإثنين 11 نوفمبر 2024 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد إقالة جالانت .. استقالة مدير عام وزارة الجيش الإسرائيلية اللواء إيال زامير...



القدس المحتلة / سما/

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الاثنين، باستقالة مدير عام وزارة الجيش الإسرائيلية، اللواء إيال زامير.

وحسب الصحيفة العبرية، لا تزال تستمر الاضطرابات في وزارة الجيش بعد إقالة جالانت، حيث أبلغ مدير عام الوزارة اللواء إيال زامير وزير الجيش الجديد يسرائيل كاتس بقراره الذي فاجأ الكثيرين في المؤسسة الأمنية.

وأضافت، أن كاتس طلب من المدير العام المستقيل البقاء في منصبه حتى يتم العثور على بديل له"، معربا عن تقديره لعمل زامير.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقال يوآف جالانت، الثلاثاء، قائلا إنه فقد الثقة فيه، وعين بدلًا منه يسرائيل كاتس الذي كان وزيرًا للخارجية.

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