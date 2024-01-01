الرئيس عباس أمام قمة الرياض: المجتمع الدولي فشل بوقف العدوان على غزة ونعمل على وضع آليات لإدارة القطاع..

بيت لحم- معا- قال الرئيس محمود عباس أمام القمة العربية الإسلامية في الرياض، إن المجتمع الدولي فشل في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف الرئيس أن الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة.

وطالب بتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة والانسحاب الإسرائيلي التام وعودة النازحين، مطالبا مجلس الأمن والجمعية العامة بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة ما لم تلتزم بالقانون الدولي.

وقال إن على دول العالم مراجعة علاقاتها بإسرائيل بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي، ويجب دعم التحالف الدولي لتجسيد دولة فلسطين وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

كما طالب الرئيس بتمكين دولة فلسطين ودعم حكومتها في تنفيذ برامجها والضغط على الاحتلال للإفراج عن أموالها

وأكد أنه يجب تولي دولة فلسطين مسؤولياتها السيادية وإعادة النازحين إلى بيوتهم قبل إعادة الإعمار.

وأشار الى أنه يجب رفض المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل غزة عن القدس ووقف الاستيطان.

وأكد الرئيس: نعمل على وضع آليات لإدارة قطاع غزة تحت ولاية دولة فلسطين ومنظمة التحرير، مؤكدا رفض مخططات الاحتلال لفصل غزة عن الضفة، داعيا لوقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين.

ودعا دول العالم لمراجعة علاقاتها مع دولة الاحتلال وعدم تطبيع علاقاتها معها.

كما دعا لحماية القدس ومنع المساس بالوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، داعيا للضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن أموالنا وتوفير شبكة أمان مالية وتمكين الأونروا من مواصلة مهامها.

وطالب الرئيس مجلس الأمن والجمعية العامة بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.