سموتريتش: أصدرت توجيهات لبدء العمل على إعداد البنية التحتية لفرض السيادة الاسرائيلية في الضفة

القدس المحتلة/سما/

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين: "حان الوقت لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي : "عام 2025 سيكون عام السيادة في الضفة الغربية، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وأشار سموتريتش إلى أنه وجه تعليماته لقسم الاستيطان في وزارة الجيش الإسرائيلية والإدارة المدنية بالبدء في العمل التحضيري الشامل والمهني لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة.

وقال الوزير الإسرائيلي المتطرف إنه حان الوقت في حقبة الرئيس الأمريكي المتطرف دونالد ترامب الجديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.