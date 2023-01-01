رئيس هيئة الأركان السعودية يزور إيران لبحث فرص تطوير العلاقات العسكرية والدفاعية..

طهران/ وكالات/

إبراهيم الخازن/ الأناضول- بحث رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، الفريق الأول الركن فيّاض بن حامد الرويلي، الأحد، بإيران “فرص تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي”. وأفادت وزارة الدفاع السعودية، عبر حسابه الموثق بمنصة إكس بأنه “بتوجيه من القيادة؛ رئيس هيئة الأركان العامة يزور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيراني (اللواء محمد باقري)”. وجرى خلال اللقاء، “بحث فرص تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة”، دون تفاصيل أكثر. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، بأن رئيس أركان القوات المسلحة السعودية وصل إلى طهران ظهر اليوم (أمس) على رأس وفد رفيع المستوى. وأشارت إلى أن اللواء باقري أجرى في ديسمبر/ كانون الأول 2023، مباحثات هاتفية مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان “تناولت التطورات الإقليمية، ورفع مستوى التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة في البلدين، والقضايا المهمة في العالم الإسلامي”، وفق “إرنا”. وفي سبتمبر/ أيلول 2023، عاد التمثيل الدبلوماسي بين السعودية وإيران، لأول مرة منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران في 2016، ثم تم الاتفاق على استئنافها في مارس/ آذار من العام ذاته. في 10 مارس/آذار 2023، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، عقب مباحثات برعاية صينية في العاصمة بكين. وكانت السعودية قطعت علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق)، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها “الإرهاب”.