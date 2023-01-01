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أربعة شهداء بينهم مسنة بقصف للاحتلال الاسرائيلي على مخيم النصيرات

الإثنين 11 نوفمبر 2024 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أربعة شهداء بينهم مسنة بقصف للاحتلال الاسرائيلي على مخيم النصيرات



غزة / سما/

استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، بقصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها بكثافة غرب مخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد مسنة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية خيم النازحين في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وأطلقت الطائرات المسيرة، النار بشكل كثيف صوب منازل المواطنين في أرض المفتي وأطراف مخيم 5 شمال النصيرات.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة في منطقة الفاخورة بمشروع بيت لاهيا شمال غزة، وقصفت المدفعية حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى نحو 43,603 شهداء، و102,929 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، فيما ما زال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم.

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