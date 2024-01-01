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ألمانيا تدعو إسرائيل إلى فتح المعابر الحدودية لقطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية

الإثنين 11 نوفمبر 2024 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تدعو إسرائيل إلى فتح المعابر الحدودية لقطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية



برلين/ وكالات/

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الإثنين، إسرائيل إلى فتح جميع المعابر الحدودية لقطاع غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وقالت الوزيرة الألمانية في تصريح صحفي، إن حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة لم تصل خلال الـ12 شهرا الماضية إلى مثل هذا المستوى المنخفض التي هي عليه حاليا، واصفة الوضع الإنساني هناك بالـمأساوي.

وأضافت بيربوك أن الاحتلال قدم وعودا متكررة بهذا الشأن، لكنه "لم يف بها"، مؤكدة أن على حكومة الاحتلال أن تقدم "دون أعذار" المزيد من المساعدات للسكان المدنيين الذين يعانون في قطاع غزة.

وتابعت الوزيرة إن "نسبة كبيرة من أكثر من مليوني نسمة (في قطاع غزة) يعانون من سوء تغذية حاد ويعيشون في ظروف لا يمكن تصورها".

وأشارت إلى أنه لا يوجد مكان آخر في العالم فيه هذا العدد الكبير من الأطفال الذين يعانون من بتر أطرافهم في منطقة صغيرة كهذه.

وأضافت أن مساحات شاسعة من غزة عبارة عن أرض خراب بشكل تام.

وجددت بيربوك دعوتها إلى وقف إطلاق النار، قائلة: "بدون وقف إطلاق النار، لن يتوقف الموت، ولن تنتهي المعاناة".

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