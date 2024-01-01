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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الإثنين 11 نوفمبر 2024 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الإثنين، استشهاد 55 موطنا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يصل الرياض للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة

- الرئيس بذكرى استشهاد "أبو عمار": لا يمكن إلغاء وجود شعبنا وتصفية القضية الفلسطينية

- "مركزية فتح": لن نحيد عن البوصلة الوطنية التي كرسها أبو عمار

- أربعة أعوام على رحيل المناضل الوطني صائب عريقات

- مصطفى يدعو لدعم جهود ورؤية الرئيس لعقد مؤتمر دولي للسلام خلال عام وآخر لإعادة الإعمار حال وقف العدوان

- إصابات في بدو وقطع أشجار ومهاجمة منازل واعتداء على مزارعين بالضفة

- عشرات الشهداء والجرحى في غارات على لبنان ومنطقة السيدة زينب بدمشق

- حملة مقاطعة غير مسبوقة للأكاديميين والجامعات الإسرائيلية

* "الأيام":

- 55 شهيدا.. العدوان يتصاعد، انتشال عشرات الجثامين في بلدتي جباليا وبيت لاهيا

- "هآرتس": الجيش ينفّذ عملية تطهير عرقي شمال غزة

- تقرير: محور جديد لعزل شمال غزة عن باقي القطاع

- الرئيس: شعبنا لا يمكن إلغاء وجوده والقضية الفلسطينية لا يمكن تصفيتها

- لبنان: عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات

- "حزب الله" يستهدف مواقع عدة بالمسيرات والصواريخ

* "القدس":

- تلقيت أوامر من هليفي ونتنياهو بالتطهير العرقي

- الشمال يموت ببطء

- مستوطنون يهاجمون منازل في ياسوف

- لا يمكن إلغاء وجود الشعب الفلسطيني ولا تصفية قضيته

- اليوم.. الذكرى العشرون للشهيد الخالد ياسر عرفات

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