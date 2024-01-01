أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الإثنين، استشهاد 55 موطنا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وفيما يلي أبرز العناوين:
* "الحياة الجديدة":
- الرئيس يصل الرياض للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة
- الرئيس بذكرى استشهاد "أبو عمار": لا يمكن إلغاء وجود شعبنا وتصفية القضية الفلسطينية
- "مركزية فتح": لن نحيد عن البوصلة الوطنية التي كرسها أبو عمار
- أربعة أعوام على رحيل المناضل الوطني صائب عريقات
- مصطفى يدعو لدعم جهود ورؤية الرئيس لعقد مؤتمر دولي للسلام خلال عام وآخر لإعادة الإعمار حال وقف العدوان
- إصابات في بدو وقطع أشجار ومهاجمة منازل واعتداء على مزارعين بالضفة
- عشرات الشهداء والجرحى في غارات على لبنان ومنطقة السيدة زينب بدمشق
- حملة مقاطعة غير مسبوقة للأكاديميين والجامعات الإسرائيلية
* "الأيام":
- 55 شهيدا.. العدوان يتصاعد، انتشال عشرات الجثامين في بلدتي جباليا وبيت لاهيا
- "هآرتس": الجيش ينفّذ عملية تطهير عرقي شمال غزة
- تقرير: محور جديد لعزل شمال غزة عن باقي القطاع
- الرئيس: شعبنا لا يمكن إلغاء وجوده والقضية الفلسطينية لا يمكن تصفيتها
- لبنان: عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات
- "حزب الله" يستهدف مواقع عدة بالمسيرات والصواريخ
* "القدس":
- تلقيت أوامر من هليفي ونتنياهو بالتطهير العرقي
- الشمال يموت ببطء
- مستوطنون يهاجمون منازل في ياسوف
- لا يمكن إلغاء وجود الشعب الفلسطيني ولا تصفية قضيته
- اليوم.. الذكرى العشرون للشهيد الخالد ياسر عرفات