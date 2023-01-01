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اصابة ضابطين إسرائيليين بجروح خطيرة في جنوب غزة

الأحد 10 نوفمبر 2024 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة ضابطين إسرائيليين بجروح خطيرة في جنوب غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أصابة ضابط من الكتيبة 52 وضابط من الكتيبة التاسعة، اللواء 401، بجروح خطيرة خلال القتال في جنوب قطاع غزة.


وذكرت وسائل إعلام أنه تم إجلاء الضابطين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي وتم إخطار ذويهما.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إصابة ضابط بالكتيبة 601 بجروح "خطيرة" خلال المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي بـ"إصابة ضابط هندسة قتالية في الكتيبة 601 - اللواء 401 بجراح خطيرة، وذلك خلال معركة دارت شمالي قطاع غزة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وإخطار عائلته".

وطبقا لمعطيات موقع الجيش الإسرائيلي الرسمي، بلغ عدد الجنود القتلى، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ، 780، بينهم 368 في المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه داخل قطاع غزة.

فيما وصل عدد الجرحى إلى 5 آلاف و250 عسكريا إسرائيليا، وفق الموقع ذاته.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أنه وسع هجومه البري المتواصل منذ نحو شهر على بلدة ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة بإدخال لواء "كفير" إلى المنطقة.​​​​​​​

وبدأ الجيش الإسرائيلي في 5 أكتوبر المنصرم، قصفا غير مسبوق على مناطق شمال القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها" هناك، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجيرهم.

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