كاتس: هزمنا "حماس" و"حزب الله"

القدس المحتلة/سما/

‏صرج وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن بلاده هزمت حركة "حماس" وهزمت "حزب الله" اللبناني أيضا.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأحد، عن يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي هزم حماس وحزب الله، وذلك مع إشارتها إلى استمرار دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة من الجليل الأعلى.

وأكدت الصحيفة أنه "رغم استمرار الحرب في غزة ولبنان، وسكان الشمال لم يعودوا إلى منازلهم، والمختطفون الـ 101 في أيدي حماس، فقد بدا وزير الدفاع الجديد حاسما في تسليم عصا القيادة إلى وزارة الخارجية الجديد".



وجاءت تصريحات كاتس خلال مراسم تسليم مقاليد الوزارة إلى وزير الخارجية الجديد جدعون ساعر، بمقر الوزارة نفسها، حيث أضاف كاتس أن "حركة حماس هُزمت من الناحية التنظيمية".