مستشفى شمال غزة: نقل 19 مصابا فلسطينيا من الشمال إلى مدينة غزة

غزة/سما/

أعلن مستشفى العودة، في محافظة شمال غزة، الأحد، نقل 19 مصابا من المستشفى إلى مستشفيات محافظة مدينة غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في ظل الإبادة والتطهير العرقي الإسرائيلي الذي تشهده المحافظة منذ أكثر من شهر.

وقالت إدارة المستشفى، في بيان: "تم تحويل 19 مصابا فلسطينيا من المستشفى إلى مستشفيات مدينة غزة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني."

وعلى مدار الأيام الماضية، أعلن حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، أن الجرحى الفلسطينيين يفقدون حياتهم شمال غزة لعدم وجود مستلزمات طبية وأطباء متخصصين، بسبب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل.