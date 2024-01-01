  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستشفى شمال غزة: نقل 19 مصابا فلسطينيا من الشمال إلى مدينة غزة

الأحد 10 نوفمبر 2024 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشفى شمال غزة: نقل 19 مصابا فلسطينيا من الشمال إلى مدينة غزة



غزة/سما/

أعلن مستشفى العودة، في محافظة شمال غزة، الأحد، نقل 19 مصابا من المستشفى إلى مستشفيات محافظة مدينة غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في ظل الإبادة والتطهير العرقي الإسرائيلي الذي تشهده المحافظة منذ أكثر من شهر.

وقالت إدارة المستشفى، في بيان: "تم تحويل 19 مصابا فلسطينيا من المستشفى إلى مستشفيات مدينة غزة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني."

وعلى مدار الأيام الماضية، أعلن حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، أن الجرحى الفلسطينيين يفقدون حياتهم شمال غزة لعدم وجود مستلزمات طبية وأطباء متخصصين، بسبب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل.

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

قطر ترد على تقارير انسحابها من الوساطة بين "إسرائيل" وحماس وغلق مكتب الأخيرة

مقاتلو "حزب الله" يوجهون رسالة إلى نعيم قاسم (فيديو)

الاحتلال يستحدث محور "مفلاسيم" شمال غزة.. يعزل جباليا عن هذه المناطق

عودة الاستيطان في غزة قاب قوسين..

"اوستن"بعث برسالة “لاذعة” إلى كاتس خلال أول محادثة هاتفية بينهما..

أمريكا تفرض حظرا جزئيا على الأسلحة على إسرائيل..

هليفي في جباليا: "التوصل إلى اتفاق معقد.. عازمون على القتال ودفع الأثمان لاستعادة المختطفين"

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: حماس تتلقّى معلومات من غرفة مناقشة الفريق الإسرائيليّ المفاوض

"حماس" توجه دعوات لـ"قمة الرياض"

الرئيس عباس: شعبنا لا يمكن إلغاء وجوده والقضية الفلسطينية لا يمكن تصفيتها

"يديعوت": قطر تستجيب للمطالب الأمريكية لكنها "لم توجه السيف" نحو حماس

نتنياهو: تحدثت مع ترامب 3 مرات خلال الأيام القليلة الماضية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية