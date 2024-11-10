عدد من الشهداء والجرحى في عدوان إسرائيلي استهدف مبنى في ريف دمشق (فيديو)

أكدت وسائل إعلام سورية اليوم الأحد، سماع أصوات انفجارات قوية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وأكدت مصادر محلية وجود أنباء عن قصف إسرائيلي استهدف المنطقة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يزعم أنها من موقع الاستهداف.

وتظهر المقاطع آثار الدمار في الشوارع بالإضافة إلى انلاع حريق في أحد الأبنية جراء القصف.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "المعلومات الأولية تشير إلى أن العدوان الإسرائيلي استهدف بناءً سكنياً في منطقة السيدة زينب بريف دمشق ما أسفر عن عدد من الشهداء والإصابات".

وأفاد مصدر طبي في مشفى الصدر في السيدة زينب بسقوط 6 شهداء و15 مصابا، في حصيلة غير نهائية للعدوان.

يتبع..