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عدد من الشهداء والجرحى في عدوان إسرائيلي استهدف مبنى في ريف دمشق (فيديو)

الأحد 10 نوفمبر 2024 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
عدد من الشهداء والجرحى في عدوان إسرائيلي استهدف مبنى في ريف دمشق (فيديو)



دمشق/سما/

أكدت وسائل إعلام سورية اليوم الأحد، سماع أصوات انفجارات قوية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

 

وأكدت مصادر محلية وجود أنباء عن قصف إسرائيلي استهدف المنطقة.

 

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يزعم أنها من موقع الاستهداف.

 

وتظهر المقاطع آثار الدمار في الشوارع بالإضافة إلى انلاع حريق في أحد الأبنية جراء القصف.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "المعلومات الأولية تشير إلى أن العدوان الإسرائيلي استهدف بناءً سكنياً في منطقة السيدة زينب بريف دمشق ما أسفر عن عدد من الشهداء والإصابات".

وأفاد مصدر طبي في مشفى الصدر في السيدة زينب بسقوط 6 شهداء و15 مصابا، في حصيلة غير نهائية للعدوان.

يتبع..

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