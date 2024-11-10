نتنياهو: المحكمة الدولية في لاهاي بأنها "معادية للسامية"

القدس المحتلة/سما/

اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومته اليوم، الأحد، أن "خطا واضحا يربط بين هجومين معاديين للسامية ضد إسرائيل اللذين رأيناهما في الأراضي الهولندية: الهجوم القضائي ضد دولة إسرائيل في المحكمة الدولية في لاهاي، والعجوم العنيف ضد مواطني إسرائيل في شوارع أمستردام".

وأضاف أنه "في كلتا الحالتين يدور الحديث عن معاداة سامية خطيرة هدفها تحويل اليهود ودولتهم إلى عاجزين، وسلب دولتنا الحق في الدفاع عن النفس، وسلب مواطنينا الحق بالحياة نفسها".

وادعى أنه "في الأيام الأخيرة شاهدنا صورا تذكر بليلة البلور (ليلة الاعتداءات النازية على اليهود في ألمانيا). وهاجم معتدون معادون للسامية يهودا في أمستردام فقط لأنهم يهود".

وتابع نتنياهو أن "هجمات من هذا النوع لا تشكل خطرا على إسرائيل فقط، إنها تشكل خطرا على العالم كله. لقد تعلمنا شيئا من التاريخ: الهجمات غير الملجومة ضد اليهود لا تنتهي أبدا مع اليهود. وتنتشر في المجتمع كله، وتنتقل من بلاد إلى أخرى حتى تحرق البشرية كلها. لذلك أتوقع وأطالب جميع الحكومات التي تتحلى بالمسؤولية أن تقطع هذه الهجمات في مهدها".



وقال نتنياهو إنه "في الأيام الأخيرة تحدثت ثلاث مرات مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب. وهذه كانت محادثات جيدة وهامة جدا، غايتها توثيق أكثر للتحالف الصلب بين إسرائيل والولايات المتحدة. ونحن متفقان بشأن التهديد الإيراني بكافة مركباته والخطر الكامن فيه. ونحن نرى الفرص الكبيرة الماثلة أمام إسرائيل في مجال السلام وتوسيعه وفي مجالات أخرى".