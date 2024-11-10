شهادات قاسية لمعتقلين فلسطينيين في سجن النقب

رام الله/سما/

نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الأحد، شهادات لمعتقلين في سجن النقب الإسرائيلي، تعكس "سياسة الإهمال الطبي والتجويع" التي تمارسها إدارة السجن بحقهم.

وأفادت الهيئة، في بيان، بأن "الأسير محمد سليمان أحمد غانم (29 عاما)، من بلدة عنبتا قضاء طولكرم، والمعتقل منذ 31 أغسطس/ آب 2023، يعاني من مرض بالأعصاب، ويتعرض أحيانا لدوخة وإغماء لنصف ساعة كاملة". موضحة أن "غانم يعاني أوجاعا شديدة في ركبته اليسرى، بسبب الضرب والتنكيل الذي تعرض له داخل السجن، وخسر من وزنه ما يقارب 45 كيلوغراماً".

وعادة ما تنقل الهيئة أخبار المعتقلين عن طريق المحامين الذين يزورونهم في السجون كلما سمحت بذلك السلطات الإسرائيلية. وقالت الهيئة إن "الأسير محمود عبد العزيز سويطي (50 عاما)، من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، المعتقل منذ عام 2007، يعاني من مرض السكايبوس (الجرب) منذ حوالي أربعة أشهر". مشيرة إلى أنه "لا يتلقى أي نوع من العلاج من عيادة السجن، ولا يملك أي ملابس أو أغطية شتوية".

ولفتت الهيئة الفلسطينية أن "الأسير رأفت سالم (35 عاماً)، من بلدة دير العسل جنوب الخليل (الضفة الغربية)، المعتقل بتاريخ في 25 أكتوبر 2023، يعاني من حساسية في الدم وديسكات في ظهره، بالإضافة إلى معاناته من ضغط الدم". مضيفة أن "سالم لم يعرض على عيادة سجن النقب، ولا يقدم له أي علاج، وخسر من وزنه حتى اليوم 25 كيلوغراما تقريبا".

وأضافت "هيئة الأسرى" أن "الأسير أحمد رائد عبد الرحيم صوص (24 عاما)، من بلدة عنبتا بطولكرم (شمال غرب الضفة)، والمعتقل منذ 29 أغسطس 2023، يعاني من ديسكات (آلام مفاصل) في الظهر، ولا يستطيع السير على قدمه اليسرى". وتابعت: "كان من المفروض أن يخضع صوص لعملية قبل الاعتقال، لكن اعتقاله حال دون ذلك".



وقالت الهيئة إن الممارسات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين تعكس "سياسة الإهمال الطبي والتجويع التي تصاعدت بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ليعيش الأسرى منذ ذلك الحين، أبشع المراحل مع سجانيهم".

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في سجون الاحتلال الإسرائيلية، لا سيما في "سدي تيمان" سيئ الصيت. ويصل عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى 11 ألفا و600، دون معتقلي قطاع غزة الموجودين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، وفق نادي الأسير الفلسطيني.