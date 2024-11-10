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رئيس حزب إسرائيلي: "حزب الله" أقوى بكثير من "حماس" ولم نقض عليه

الأحد 10 نوفمبر 2024 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس حزب إسرائيلي: "حزب الله" أقوى بكثير من "حماس" ولم نقض عليه



القدس المحتلة/سما/

صرح رئيس حزب إسرائيلي، اليوم الأحد، بأن "حزب الله" اللبناني أقوى بكثير من حركة "حماس" ولم يتم القضاء عليه بعد.


ونشر يائير غولان رئيس حزب العمل الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أوضح من خلالها أن "حزب الله أقوى بكثير من حماس، ولم يقض الجيش الإسرائيلي عليه بعد".

وأضاف غولان أنه رغم ذلك تسعى الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو إلى الوصول إلى تسوية في الشمال أمام الحزب اللبناني.


وشدد على أن "رفض نتنياهو التوصل لاتفاق تبادل أسرى في غزة بدعوى أن حماس لم يتم القضاء عليها بشكل كامل، غير منطقي وغير مهني، ويعرض حياة الإسرائيليين للخطر عبثا".

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