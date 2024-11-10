تجويع غزة يقلق "إسرائيل"..

القدس المحتلة/سما/

كشف وسائل إعلام إسرائيلية، عن مخاوف الاحتلال من فرض عقوبات دولية عليها، تشارك فيها الولايات المتحدة، وتشمل حظرا لتوريد الأسلحة، وذلك بعد تحذير تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي “IPC”من احتمال حدوث مجاعة شمال قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الرسمية عن مصادر إسرائيلية لم تسمها، قولها إن "تل أبيب قلقة إزاء احتمال فرض عقوبات دولية قد تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على إسرائيل، تشمل حظر توريد أسلحة، بعد صدور التقرير الأممي عن التدهور الخطير في توزيع الغذاء شمال قطاع غزة، نتيجة العملية العسكرية هناك”.

وأضافت هيئة البث أنّ تقارير المركز الدولي للأزمات يحظى بمصداقية عالية في الغرب، مشيرة إلى أنه من المتوقع أنّ يعلن المركز “حالة مجاعة” والدعوة لاتخاذ تدابير عاجلة.

ووفقا للمصادر، فإن إعلان حالة المجاعة في شمال قطاع غزة قد يدفع الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى لاتخاذ خطوات صارمة تجاه الاحتلال، خصوصا في ضوء تحذيرات سابقة من واشنطن بفرض حظر أسلحة إذا لم تُحسن إسرائيل الأوضاع الإنسانية في غزة.



والجمعة، حذرت لجنة من الخبراء في الأمن الغذائي العالمي، من "احتمال قوي بحدوث مجاعة وشيكة في مناطق" بشمال قطاع غزة، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت لجنة مراجعة المجاعة، وهي لجنة مستقلة، إن من الضروري "التحرك الفوري في غضون أيام وليس أسابيع. مطلوب من جميع الجهات الفاعلة التي تشارك بشكل مباشر في الصراع أو التي لها تأثير على مجراه، من أجل تجنب هذا الوضع الكارثي وتخفيف حدته".

وأضافت اللجنة: "إذا لم يتخذ إجراء فاعل، سيكون حجم هذه الكارثة الوشيكة على الأرجح أكبر بكثير من أي شيء رأيناه حتى الآن في قطاع غزة".

وأكدت اللجنة أن بالإمكان "افتراض وجود زيادة سريعة في المجاعة وسوء التغذية والوفيات المفرطة؛ بسبب سوء التغذية والمرض" في شمال غزة.

وأضافت: "عتبة المجاعة ربما تم تخطيها بالفعل، أو ربما (تحدث) في المستقبل القريب".

من جانبه، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن ما بين 75 ألفا و95 ألف شخص لا يزالون في شمال غزة.

بدورها، أكدت الأمم المتحدة أن الظروف المعيشية في شمال غزة مميتة، لا سيما أن المدنيين الفلسطينيين يموتون من الجوع، بينما العالم يتفرج.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، أن شمال غزة يخضع للحصار الإسرائيلي منذ نحو شهر، وأن الفلسطينيين يموتون من الجوع بينما العالم يراقب، مشددا على "ضرورة وقف هذه الجرائم".