سلسلة غارات أمريكية وبريطانية تستهدف صنعاء وعمران باليمن

صنعاء/سما/

أفدت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين أن التحالف الأمريكي البريطاني شن الأحد، سلسلة غارات على محافظتي صنعاء وعمران شمال اليمن.

وقالت القناة إن "طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن 4 غارات على منطقة جربان بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء وغارة على منطقة الحفا بالعاصمة صنعاء".

وأضافت القناة نقلا عن مراسليها أن "طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن غارتين على مديرية سفيان".

ومساء السبت، شن الطيران الحربي الأمريكي البريطاني، 3 غارات على منطقتي النهدين والحفاء بمديرية السبعين في مدينة صنعاء بالتزامن مع تحليق مكثف، بحسب ذات القناة.

و"تضامنا مع غزة" في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وأسفرت حتى الآن عن أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، فقد باشرت جماعة الحوثي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر من نفس العام، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.



ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

وتعليقا على غارات اليوم أوضحت القناة الناطقة باسم الحوثيين أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في معركة طوفان الأقصى، وفرض الحصار البحري على الكيان حتى يتوقف العدوان الصهيوني على غزة ولبنان".