رئيس الأركان السعودي يزور طهران للقاء نظيره الإيراني

طهران/سما/

قالت وكالة تسنيم نيوز الإيرانية، إن رئيس أركان القوات المسلحة السعودية، سيجري زيارة إلى طهران اليوم، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.

وأوضحت الوكالة أن الفريق أول الركن فياض الرويلي، سيلتقي بنظيره الإيراني اللواء محمد باقري، خلال زيارته إلى طهران.

ولفتت إلى أن العلاقات الثنائية والدفاعية، من بين المواضيع التي ستبحث بين رئيس أركان القوات المسلحة السعودية واللواء باقري.



وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، أجرى اللواء محمد باقري اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان تناول تطورات المنطقة، وتحسين مستوى التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة للبلدين وفق إشارتها.

وكانت السعودية أجرت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في بحر العرب مناورات عسكرية مشتركة مع دول عدة، من بينها إيران، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع في المملكة.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد الركن تركي المالكي في حينه إن "القوات البحرية الملكية السعودية أجرت مناورة بحرية مشتركة مع القوات البحرية الإيرانية، إلى جانب دول أخرى، في بحر العرب".

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية أفادت بأن القوات الإيرانية أجرت تدريبات مشتركة مع "روسيا وعُمان" في "شمال المحيط الهندي" بمشاركة ست دول مراقبة، من بينها السعودية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، عن قائد البحرية الإيرانية الأميرال شهرام إيراني قوله إن "السعودية طلبت تنظيم مناورات مشتركة في البحر الأحمر"، من دون أن يحدد موعد تلك المناورات.

لكن العميد تركي المالكي أكد أنه "لا توجد أي تدريبات أخرى مخطط لها خلال هذه الفترة".

ويعتبر إجراء تدريبات مشتركة بين السعودية وإيران في البحر الأحمر سابقة لهاتين القوتين الإقليميتين اللتين ظلتا على خلاف لفترة طويلة.

والبلدان اللذان لطالما دعما معسكرات متعارضة في المنطقة قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما لمدة سبع سنوات.

لكن هذه العلاقات استؤنفت في آذار/ مارس 2023 بفضل تقارب تم التفاوض عليه تحت رعاية الصين.