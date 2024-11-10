23 شهيدا في مجزرة للاحتلال بحق نازحين في بلدة علمات شمالي بيروت (شاهد)

بيروت/سما/

تتواصل جرائم الاحتلال بحق المدنيين في لبنان، بعد قصف بلدة علمات، التابعة لقضاء جبيل شمالي بيروت، والذي استهدف منزلا يؤوي نازحين ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 23 شخصا.



وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن الاحتلال قصف منزلا يضم نازحين، ما أسفر عن استشهاد 23 بينهم ثلاثة أطفال، فضلا عن إصابة 6 مواطنين في حصيلة غير نهائية للغارة على علمات قضاء جبيل.



كما أنها شارت إلى استشهاد ثلاثة مسعفين في غارة على بلدة عدلون في قضاء صيدا جنوب لبنان.



وشن طيران الاحتلال غارات على بلدات في جنوب لبنان، وسط تصعيد في عمليات القصف العنيف خصوصا في بعلبك وصور، فيما يواصل حزب الله التصدي للتوغل البري والقصف الصاروخي على مواقع عسكرية وبلدات حدودية ومدن في عمق الاحتلال.

وقصف حزب الله مستوطنة تل حاي، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مستوطنين، وإحداث دمار كبير في إحدى المنشآت التي أصيبت بصورة مباشرة بأحد الصواريخ.



وأعلن حزب الله عن استهدافه تجمعا لجيش الاحتلال، في مستوطنة "هغوشريم" بصلية صاروخية، وقال إنه قصف تجمعا لقوات إسرائيلية قرب بوابة حسن في محيط بلدة شبعا بصلية صاروخية.



وفي بيانات عسكرية، أعلن حزب الله عن عدة استهدافات للاحتلال، ومنها لقوات في مستوطنة هغوشريم، بصليةٍ صاروخية.



كما أنه استهدف تجمعا لقوات جيش الاحتلال ‏الإسرائيلي بين بلدتي حولا ومركبا شرقا، بصلية صاروخية، إضافة إلى توجيه ضربة صاروخية لمستوطنة كريات شمونه، ضمن ما قال إنه التحذير الذي أطلقه لإخلاء مستوطنات بعد تحولها إلى مناطق عسكرية.



ولفت حزب الله إلى توجيه ضربة صاروخية، نحو قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة.

















