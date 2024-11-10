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الرئيس يصل الرياض هذا المساء للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة

الأحد 10 نوفمبر 2024 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يصل الرياض هذا المساء للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة



الرياض / وكالات/

قال سفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية مازن غنيم، إن الرئيس محمود عباس، يصل مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة، تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتأتي القمة العربية الإسلامية غير العادية، لاتخاذ موقف حازم تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي الشنيعة بحق شعبنا الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للمقدسات في دولة فلسطين.

كما تأتي تأكيدا للتضامن العربي والإسلامي في سبيل وقف العدوان الإسرائيلي في كل من فلسطين ولبنان، والدفع باتجاه حل عادل للقضية الفلسطينية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويرافق سيادته: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير غنيم.

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