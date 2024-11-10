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"حزب الله" يعلن إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح ويستهدف مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي

الأحد 10 نوفمبر 2024 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يعلن إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح ويستهدف مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" عن اشتباك مقاتليه مع قوة إسرائيلية متسللة عند بلدة عيترون في جنوب لبنان وإيقاع ‏أفرادها بين قتيل وجريح، واستهداف جنود ومواقع الجيش الإسرائيلي.‏


وجاء في بيان لـ"حزب الله": "بعد رصد ‏تحركات لقوة من جيش العدو الإسرائيلي تحاول التسلل باتجاه بلدة عيناتا، وعند الساعة 03:30 من فجر اليوم الأحد اشتبك مقاتلونا مع القوة المتسللة عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة عيترون، ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".‏


وجاء في بيانات الحزب اللبناني عن عمليات الاستهداف بالصواريخ والأسلحة المتنوعة لليوم الأحد:
- استهداف تجمع لقوات الجيش ‏الإسرائيلي بين بلدتي حولا ومركبا شرقا بصلية صاروخية.‏

- استهداف مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية صباح اليوم الأحد.

- استهداف قاعدة "شراغا" شمالي مدينة عكا بصلية صاروخية.

- ‏في إطار التحذير الذي وجهه "حزب الله" لمستوطنات الشمال، تم استهداف مستوطنة "إيفن" بصلية صاروخية.

- هجوم جوّي بسرب من المسيّرات ‏الانقضاضية على تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة "أفيفيم" وأصابت أهدافها بدقة.‏

- استهداف مستوطنة "شتولا" بصلية صاروخية.‏

- استهداف مستوطنة "زرعيت" بصلية صاروخية.‏

- استهداف مستوطنة "شوميرا" بصلية صاروخية.

- استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في ‏مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية.‏

- استهداف للمرة الثانية من نوعه طال تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في ‏مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مركبا عبر صلية صاروخية.‏

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