"حزب الله" يعلن إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح ويستهدف مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي

أعلن "حزب الله" عن اشتباك مقاتليه مع قوة إسرائيلية متسللة عند بلدة عيترون في جنوب لبنان وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، واستهداف جنود ومواقع الجيش الإسرائيلي.
وجاء في بيان لـ"حزب الله": "بعد رصد تحركات لقوة من جيش العدو الإسرائيلي تحاول التسلل باتجاه بلدة عيناتا، وعند الساعة 03:30 من فجر اليوم الأحد اشتبك مقاتلونا مع القوة المتسللة عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة عيترون، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".
وجاء في بيانات الحزب اللبناني عن عمليات الاستهداف بالصواريخ والأسلحة المتنوعة لليوم الأحد:
- استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي بين بلدتي حولا ومركبا شرقا بصلية صاروخية.
- استهداف مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية صباح اليوم الأحد.
- استهداف قاعدة "شراغا" شمالي مدينة عكا بصلية صاروخية.
- في إطار التحذير الذي وجهه "حزب الله" لمستوطنات الشمال، تم استهداف مستوطنة "إيفن" بصلية صاروخية.
- هجوم جوّي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة "أفيفيم" وأصابت أهدافها بدقة.
- استهداف مستوطنة "شتولا" بصلية صاروخية.
- استهداف مستوطنة "زرعيت" بصلية صاروخية.
- استهداف مستوطنة "شوميرا" بصلية صاروخية.
- استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية.
- استهداف للمرة الثانية من نوعه طال تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مركبا عبر صلية صاروخية.