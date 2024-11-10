غزة: مدير مشفى "كمال عدوان" يطلق نداء عاجلا لتوفير المستلزمات الطبية للمشفى

غزة/سما/

دعا مدير مشفى "كمال عدوان" حسام أبو صفية في قطاع غزة اليوم الأحد إلى توفير الإمدادات الأساسية وخدمات الإسعاف ورفع الحصار عن مناطق شمال القطاع.



وقال أبو صفية في إفادة صحفية اليوم: "بدأنا نلاحظ ظهور حالات من سوء التغذية والمجاعة في المنطقة، شمال غزة يتعرض لحرب إبادة، ونحن نعاني في صمت نتيجة الجرائم التي تُرتكب ضدنا".

وأضاف: "نظامنا الصحي وحقوق شعبنا تحت تهديد شديد، ونحن بحاجة ماسة إلى الدعم الطبي، تستمر الأزمة في شمال غزة، التي تتسم بهجوم منهجي على نظامنا الصحي، حيث نفقد أرواحا كل يوم بسبب نقص الرعاية المتخصصة والموارد".

وتابع "من المؤسف جدا أن نتلقى مكالمات محزنة عن أشخاص محاصرين تحت الأنقاض، ونحن عاجزون عن مساعدتهم، وفقط بالأمس، تلقينا تقارير عن أطفال ونساء محاصرين في ظروف صعبة، واليوم ننعى فقدانهم كشهداء، هذه الحقيقة لا تُحتمل"

وشدد أبو صفية على أأن منطق شمال قطاع غزة تشهد حالات مقلقة من سوء التغذية بين الأطفال والبالغين.

ولفت على الصعوبة البالغة التي يواجهونها كطاقم طبي لتوفير وجبة واحدة في اليوم لعمال المستشفى، وسط نقص حاد في المواد الغذائية واللوازم الطبية.

وفي لختام دع المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة العاجلة لتخفيف حدة الظروف الصعبة التي تواجهها مناطق شمال قطاع غزة في ظل هه الظروف العصيبة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ401 على القطاع إلى 43.603 شهيدا، و102.929 مصابا.