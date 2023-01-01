ترامب يعلن أن هالي وبومبيو لن ينضما إلى الإدارة القادمة..

واشنطن / وكالات/

استبعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب المرشحة الرئاسية السابقة للحزب الجمهوري نيكي هيلي ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو من الانضمام إلى إدارته.

وقال ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد استمتعت كثيرًا بالعمل معهم سابقًا وأقدر ذلك، وأود أن أشكرهم على خدمتهم لبلدنا".

ويدرس ترامب أسماء المرشحين للعمل في إدارته قبل تنصيبه رئيسا في 20 يناير/كانون الثاني.

وردًا على منشور ترامب، كتبت هالي على موقع X أنها فخورة بالعمل مع ترامب "في الدفاع عن أمريكا في الأمم المتحدة.

وأعلنت هالي، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة التي شغلت منصب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب، تأييدها لترامب كرئيس على الرغم من انتقادها له بشدة عندما ترشحت ضده في الانتخابات التمهيدية للحزب.

وكان بومبيو، الذي شغل أيضًا منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية في عهد ترامب، قد ورد اسمه في بعض التقارير الإعلامية كوزير دفاع محتمل، كما كان يُنظر إليه أيضًا على أنه مرشح رئاسي محتمل للحزب الجمهوري، قبل أن يعلن في أبريل 2023 أنه لن يترشح.