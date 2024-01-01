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أمريكا تفرض حظرا جزئيا على الأسلحة على إسرائيل..

الأحد 10 نوفمبر 2024 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا تفرض حظرا جزئيا على الأسلحة على إسرائيل..



واشنطن / وكالات/

فرضت الولايات المتحدة، حظرا على الأسلحة على إسرائيل.

ووفقا لتقرير في فينت، فقد جمّدت الولايات المتحدة شحنات أسلحة لجيش الاحتلال منها 134 جرافة من طراز D9 اشترتها إسرائيل ودفعت ثمنها، وينتظرون الحصول على تصريح تصدير من وزارة الخارجية في واشنطن.

وبحسب التقرير، فقد ذكر أن حظر الأسلحة الجزئي الذي فرضته الولايات المتحدة على إسرائيل يؤثر على ساحة القتال في غزة ولبنان.

وبين التقرير أن استخدام هذه الجرافات التي جمّدتها الولايات المتحدة، والتي تستخدم بشكل رئيسي في تدمير المباني في قطاع غزة، أدى إلى انتقادات داخلية كبيرة في الولايات المتحدة، ومظاهرات احتجاجية وضغوط هائلة على إدارة بايدن.

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