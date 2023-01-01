  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اسرائيل : قتلنا ألف فلسطيني واعتقال ألف آخرين في شمال غزة.. اعدام 3 اسرى فور الإفراج عنهم

الأحد 10 نوفمبر 2024 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل : قتلنا ألف فلسطيني واعتقال ألف آخرين في شمال غزة.. اعدام 3 اسرى فور الإفراج عنهم



أقر الجيش الإسرائيلي، اليوم بقتل ألف فلسطيني واعتقال ألف آخرين في محافظة شمال قطاع غزة التي تتعرض لإبادة وتطهير عرقي منذ أكثر من شهر.

وزعم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، في بيان صدر عن الجيش، أن القتلى والمعتقلين الفلسطينيين “عسكريون”.
وقال هاليفي زاعما، خلال تقييم الوضع في منطقة جباليا شمالي القطاع: “حقيقة أنكم هنا خلال 3 أسابيع تلخص إنجازا كبيرا يتمثل في مقتل ألف مخرب، وأسر ألف آخرين، وهي ضربة قوية لحماس”.
وأشار هاليفي، إلى أن “التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى أمر معقد، لكننا ملتزمون بعودة مواطنينا وجنودنا المختطفين، ومستعدون لدفع الثمن وإعادتهم”.
وأكد أن الهجوم العسكري سيستمر “دون تباطؤ لتحقيق الأمان في البلدات (الإسرائيلية) المحيطة” بقطاع غزة.
كما قتل 3 معتقلين فلسطينيين، مساء السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي بعد مدة وجيزة من إطلاق سراحهم في منطقة السودانية غرب محافظة شمال قطاع غزة.
وأفاد مصدر طبي للأناضول بوصول “جثامين 3 فلسطينيين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهم شمال غرب القطاع”.
وقال شهود عيان “إنّ ثلاثة معتقلين قتلوا برصاص قوات الجيش الإسرائيلي بعد مدة وجيزة من الإفراج عنهم بمنطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة”.
وبدأ الجيش الإسرائيلي في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قصفا غير مسبوق على مناطق شمال القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها”، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجيرهم.
وأسفرت هذه العملية عن استشهاد نحو 1800 فلسطيني منهم نساء وأطفال وكبار في السن بحسب معطيات رسمية، كما تعمد الجيش خلال العملية عبر طائراته المسيرة استهداف النساء والأطفال، وفق شهادات سابقة من شمال غزة.
كما تسببت هذه العملية في خروج المنظومة الصحية عن الخدمة وفق تصريحات مسؤولين حكوميين، فضلا عن توقف عمل جهاز الدفاع المدني ومركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.
ورغم ذلك، تحاول المستشفيات الثلاثة الرئيسية في المحافظة “كمال عدوان، والإندونيسي، والعودة”، العمل بأقل الإمكانات وبطبيب واحد أو اثنين وفي ظل نفاد مخزونها من الأدوية والمستهلكات الطبية، لتقديم الحد الأدنى من الخدمة للجرحى والمرضى.
كما يفاقم هذه الأوضاع، حالة العزلة التي فرضها الجيش الإسرائيلي على المحافظة بقطع شبكة الاتصالات والإنترنت عنها.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل كيانُ ديكتاتوريٌّ والفضيحة الأمنيّة لن تُطيح بـ"نتنياهو".. “الكذّاب ابن الكذّاب” زرع جواسيس بالجيش لسرقة وثائق الاستخبارات

رسميا : قطر تنسحب من الوساطة وتبلغ حماس أن مكتبها في الدوحة “لم يعد يخدم الغرض منه”

قطر ترد على تقارير انسحابها من الوساطة بين "إسرائيل" وحماس وغلق مكتب الأخيرة

مقاتلو "حزب الله" يوجهون رسالة إلى نعيم قاسم (فيديو)

هليفي في جباليا: "التوصل إلى اتفاق معقد.. عازمون على القتال ودفع الأثمان لاستعادة المختطفين"

إيكونوميست: هل يوقف ترامب حروب الشرق الأوسط.. وأي دور لصهره اللبناني؟

40 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

الأخبار الرئيسية

أمريكا تفرض حظرا جزئيا على الأسلحة على إسرائيل..

لازريني: مجاعة في شمال غزة وإسرائيل تستخدم الجوع كسلاح ضد الفلسطينيين..

401 يوم للحرب على غزة: شهداء بالعشرات ومجزرة بجباليا البلد واغتيال معتقلين بعد الإفراج عنهم..

"اوستن"بعث برسالة “لاذعة” إلى كاتس خلال أول محادثة هاتفية بينهما..

قطر ترد على تقارير انسحابها من الوساطة بين "إسرائيل" وحماس وغلق مكتب الأخيرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية