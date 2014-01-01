مقتل عسكريين سعوديين في “اعتداء” داخل معسكر لقوات التحالف في محافظة حضرموت

وكالات / سما/

أعلنت قوات التحالف الذي تقوده السعودية باليمن، السبت، مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخر بجروح، داخل معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون، في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العميد الركن تركي المالكي.

وأفاد المتحدث بمقتل “ضابط وضابط صف، وإصابة ضابط بجروح نتيجة اعتداء غادر وجبان داخل معسكر قوات التحالف بمدينة (سيئون)”، وفق الوكالة السعودية.

وأضاف أن “الاعتداء وقع، مساء الجمعة، بمعسكر قوات التحالف (…) من أحد الأشخاص المنتسبين لوزارة الدفاع اليمنية”.

ولفت المالكي، إلى “وصول جثماني القتيلين والمصاب إلى السعودية بعد أن تم إخلاؤهم من الداخل اليمني إلى المملكة”.

وأوضح أن “القوات المشتركة ستعمل وبالتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية لمتابعة إجراءات التحقيق لمعرفة الأسباب والدوافع والقبض على المنفذ وتقديمه للعدالة”.

من جانبه، أدان وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، الحادث.

وفي بيان نشره على حسابه بمنصة “إكس”، قال الإرياني: ندين ونستنكر بأشد العبارات العمل الإرهابي الغادر والجبان الذي أسفر عن مقتل 2 وإصابة آخر من أبطال قوات الدعم والإسناد في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بسيئون.

كما أدان محافظ حضرموت اليمنية مبخوت مبارك بن ماضي، مقتل العسكريين في المحافظة.

ووجّه قائد المنطقة العسكرية الأولى وقيادات الأجهزة العسكرية والأمنية في المحافظة “بتتبع الجناة وإلقاء القبض عليهم لينالوا جزاءهم الرادع”، بحسب بيان للسلطة المحلية في حضر موت.

ومنذ قرابة عامين ونصف، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات “أنصار الله” والمسيطرين على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.