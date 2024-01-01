"اوستن"بعث برسالة “لاذعة” إلى كاتس خلال أول محادثة هاتفية بينهما..

القدس المحتلة / سما/

كشفت تقارير عبرية أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بعث برسالة “لاذعة” إلى وزير الجيش الاسرائيلي الجديد، يسرائيل كاتس، خلال أول محادثة هاتفية بينهما، الجمعة.

وذكرت “قناة 12” الإسرائيلية أن الرسالة مفادها هو أن إسرائيل تخاطر باستمرار إمداد أمريكا المستمر لها بالأسلحة، ما لم تثبت بشكل موثوق أنها حسّنت إمداد وتوزيع المساعدات للمدنيين في قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أنه في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حذر أوستن ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إسرائيل في رسالة من أن أمامها 30 يوما من أجل تنفيذ تحسينات كبيرة على الوضع الإنساني في غزة، وأنه في حال عدم تنفيذها ذلك، فإنها تخاطر باستمرار إمداد أمريكا لها بالأسلحة، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

كما حذر الوزيران الأمريكيان في ذلك الوقت، من أن انخفاض إمدادات المساعدات يثير تساؤلات حول التزام إسرائيل بعدم تقييد دخول المساعدات إلى غزة، وأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية بما يتماشى مع القانون الدولي.

ومع انتهاء فترة الثلاثين يوما خلال الأسبوع الجاري، حث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، على إثارة القضية أمام مجلس الوزراء الإسرائيلي، وقال إن إسرائيل بحاجة إلى الحفاظ على ما أخبره كاتس بأنه زيادة حديثة في المساعدات، كما شدد على الحاجة إلى ضمان عدم إلحاق الضرر بالمدنيين في حرب غزة.