شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على حي الصبرة جنوب مدينة غزة

غزة /سما/

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة أبو مرزوق الخور في محيط مسجد السلام في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، وما زالت عمليات البحث جارية عن مفقودين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى نحو 43,552 شهيدا، و102,765 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا زال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم.