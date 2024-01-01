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مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان: نفقد أرواحا كل يوم بسبب نقص الرعاية والموارد

الأحد 10 نوفمبر 2024 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان: نفقد أرواحا كل يوم بسبب نقص الرعاية والموارد



غزة/سما/

دعت مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان بشكل عاجل إلى توفير الإمدادات الأساسية، وخدمات الإسعاف، بالإضافة إلى رفع الحصار عن شمال غزة.

وأوضحت "أن حالات من سوء التغذية والمجاعة بدأت تظهر في المنطقة، وشمال غزة يتعرض لحرب إبادة، ونحن نعاني نتيجة الصمت المتعمد على الجرائم التي تُرتكب ضدنا".

وأشارت إلى أن النظام الصحي وحقوق شعبنا تحت تهديد شديد، ونحن بحاجة ماسة إلى الدعم الطبي، وتستمر الأزمة في شمال غزة، التي تتسم بهجوم منهجي على نظامنا الصحي، حيث نفقد أرواحا كل يوم، بسبب نقص الرعاية المتخصصة والموارد.

وأعربت عن أسفها من العجز عن مساعدة المحاصرين تحت الأنقاض، قائلة: فقط بالأمس، تلقينا تقارير عن أطفال ونساء محاصرين في ظروف صعبة، واليوم ننعى فقدانهم كشهداء، هذه الحقيقة لا تُحتمل.

ونوهت إلى أن الطواقم الطبية تشهد حالات مقلقة من سوء التغذية بين الأطفال والبالغين، ونعاني في توفير حتى وجبة واحدة في اليوم لعمال المستشفى، وسط نقص حاد في المواد الغذائية واللوازم الطبية.

ودعت المجتمع الدولي إلى المساعدة بشكل عاجل في هذا الوقت العصيب".

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